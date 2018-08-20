Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в ДТП под Ташкентом. Он получил легкие травмы. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщают местные издания.

Источник в правительстве факт небольшого ДТП подтвердил, сообщает "Интерфакс".

"Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в незначительное ДТП. Никто серьёзно не пострадал. Глава правительства продолжает выполнять свою работу", - сказал он журналистам.

"На условиях анонимности представители МВД подтвердили сообщение, что автомобиль Арипова столкнулся с другим транспортным средством на дороге Бекабад - Ташкент утром 20 августа", - отмечается в сообщении Радио Свобода.

По данным одного из узбекских интернет-изданий, премьер находился в служебной машине. С легкими телесными повреждениями он был доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает, отмечает издание.

Как сообщала "Страна", в Польше на три месяца арестовали водителя разбившегося автобуса с украинскими туристами.

Отметим, что у полиции нет подозреваемых в деле о смертельном ДТП с участием главного архитектора Харькова.