Судьи и работники аппаратов судов, других органов и учреждений системы правосудия, посетившие Россию и неподконтрольные территории, после поездки должны подать руководителю письменный отчет.

В нем они должны рассказать о своем пребывании в поле зрения правоохранительных органов или спецслужб иностранных государств, непризнанных государственных образований, в том числе незаконных вооруженных формирований, сообщает ЮрЛига.

В отчете обязательно должны быть сведения о:

1) более тщательном (углубленном) досмотре личных вещей, документов при пересечении границы или линии соприкосновения, а также о детальном опросе (цель поездки, место работы и должность, наличие допуска к государственной тайне; место проживания и идентификационные признаки, наличие родственников или знакомых (в том числе их идентификационные признаки) на территории въезда);

2) компрометирующих ситуациях (ДТП или нарушение правил дорожного движения, нарушения миграционного законодательства, нарушение общественного порядка, задержание правоохранительными органами, возникновение искусственных конфликтных ситуаций, привлечение к административной / уголовной ответственности и т.д.), о возможном умышленном создании компрометирующих ситуаций силовыми структурами на территории пребывания;

3) любых предложениях или просьбах, в том числе связанных с шантажом, угрозами и т.д., от представителей силовых структур или других лиц;

4) об объеме информации, предоставленной представителям силовых структур (другим лицам) на территории пребывания, сведения о них.

Такой письменный отчет судьи и работники аппаратов (несекретоносители) должны подать после посещения Российской Федерации, Республики Беларусь, непризнанных Приднестровской Молдавской Республики, Абхазии, Южной Осетии, территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, города Севастополя и временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Секретоносители подают отчет после посещения Крыма и оккупированных териитрий Донецкой и Луганской областей.

Временные порядки контроля выезда судей и работников аппаратов судов, других органов и учреждений системы правосудия утверждены приказом ГСА от 13 августа 2018 года № 400.

Согласно сообщению Службы безопасности Украины одним из основных факторов вербовочной уязвимости судей и работников аппаратов судов, других органов и учреждений системы правосудия является попадание в компрометирующие ситуации, в том числе искусственно созданные спецслужбами Российской Федерации за пределами Украины, прежде всего в России, странах, находящихся в орбите ее геополитических интересов, непризнанных государственных образований, а также временно оккупированной Автономной Республики Крым, города Севастополя и на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщала "Страна", Омелян предложил вернуть воду в Крым в обмен на Кубань.

Отметим, что министр Омелян опроверг информацию, что его жена продает одежду в России.