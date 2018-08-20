В понедельник, 20 августа, один из автомобилистов сумел встроиться колонну военной техники Вооруженных сил Украины, которая принимает участие в репетиции парада к Дню независимости в Киеве.

Водитель на автомобиле "Audi" долго ждал просвета в проезжавших мимо тяжелых военных грузовиках и конце-концов получил свой шанс, когда один из военных коллег пропустил гражданского водителя и тот сумел встроиться в колонну техники.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", Минобороны начало поиск виновных в ДТП с "Буком" на Подоле. Военные устанавливают причины инцидента, в ходе которого зенитная установка "Бук" после репетиции военного парада въехала в здание бизнес-центра. Пострадавших в результате столкновения нет, но есть незначительные повреждения фасада здания.

Отметим, что в параде ко Дню Независимости поучаствуют военные из 18 стран.