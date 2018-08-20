Вечером понедельника, 20 августа в Киеве в районе Днепровской набережной, 13 произошло массовое ДТП, сообщает группа Наш дом - Березняки в Facebook.

Двигавшийся на высокой скорости автомобиль совершал перестроение и буквально снес припаркованные на проезжей части авто.

В результате он врезался в дальнюю из них, вызвав "эффект домино". Различные повреждения получили, как минимум, четыре автомобиля. О состоянии водителя легкового автомобиля не сообщается.

Как сообщала "Страна", в Деснянском районе Киева водитель Lanos сбил мужчину на "зебре". По словам полицейских, водитель Daewoo Lanos не заметил переходящего по пешеходному переходу мужчину и сбил его. Пешеход влетел на капот и ударился в лобовое стекло автомобиля.

Отметим, что в столице Украины заметили транспортировку автомобиля американского супергероя Бэтмена.