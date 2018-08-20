В Министерстве регионального развития и ЖКХ предложили ввести четкий перечень оснований для отмены органом государственного архитектурно-строительного контроля зарегистрированных деклараций о начале выполнения подготовительных и/или строительных работ.

Для этого необходимо урегулировать процедуру принятия в эксплуатацию завершенных строительных объектов и самовольно построенных объектов, по классу последствий относящихся к объектам с незначительными последствиями (СС1).

Соответствующий проект постановления Кабмина "О внесении изменений в Порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов и Порядок выполнения подготовительных и строительных работ" обнародован на сайте Минрегиона. Замечания и предложения принимаются до 15 сентября. Об этом сообщает ЮрЛига.

Предлагается ввести четкий перечень оснований для отмены органом государственного архитектурно-строительного контроля зарегистрированных деклараций о начале выполнения подготовительных и/или строительных работ, а именно:

представление заказчиком заявления об отмене декларации;

наличие сведений о прекращении юрлица или ФЛП, смерти заказчика;

установление в ходе проверки нарушений требований градостроительной документации и законодательства, несоответствие объекта строительства проектной документации и требованиям строительных норм, невыполнение предписаний органов государственного архитектурно-строительного контроля;

отмена градостроительных условий и ограничений;

выявление недостоверных данных в декларации, которые являются основанием считать объект самовольным строительством;

выполнение строительных работ, не предусмотренных в декларации.

Если после регистрации декларации о начале выполнения строительных работ изменилось наименование заказчика в связи со сменой типа акционерного общества или преобразованием акционерного общества в другое хозобщество, в декларации о готовности объекта к эксплуатации, которая подается для регистрации, указывается новое наименование указанных лиц (если по форме декларации их необходимо указывать) с указанием того, что изменение наименования состоялась в связи с изменением типа акционерного общества или его преобразованием. При наличии этой информации в декларации орган государственного архитектурно-строительного контроля не имеет права возвращать такую декларациюна основании разного наименования указанных лиц в декларации.

Также урегулирован вопрос принятия в эксплуатацию самовольно построенного объекта, который относится именно к объектам с незначительными последствиями (СС1), на которое признано право собственности по решению суда, а не всех самовольно построенных объектов, на которые судом признано право собственности, по декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Кроме того, сертификат о готовности объекта к эксплуатации будет также выдаваться на комплексы (строения), в состав которых входят объекты с одним классом последствий, которые по совокупным показателям превышают уровень, установленный для объектов с соответствующим классомпоследствий.

Появится новое основание для отказа в выдаче сертификата о принятии объекта в эксплуатацию - невыполнение требований по оснащению здания узлами учета соответствующих коммунальных услуг.

Будет предоставлена возможность оформить документы, дающие право на выполнение подготовительных и строительных работ для строительства на земельных участках зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Для получения разрешение на выполнение строительных работ также нужно будет предоставить результаты оценки воздействия на окружающую среду в случаях, определенных Законом об оценке воздействия на окружающую среду.

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