Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 20-летнему львовянину, который ранил ножом сотрудника полиции во время задержания. По решению суда он проведет под арестом 20 суток без права внесения залога.

Об этом в понедельник, 20 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Ночью 17 августа в центре Львова полицейские заметили двоих юношей, которые трафаретом наносили на стену дома надпись "Кто заказал Катю Гандзюк?". Когда полицейские пытались задержать юношей, один из них ударил полицейского ножом в грудь. После этого обоих - задержали.

Позже оказалось, что нападавший на полицейского является членом праворадикальной группы С14.

Ударившему ножом полицейского 20-летнему жителю Львова сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.345 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение сотруднику правоохранительного органа тяжелого телесного повреждения в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей).

Как сообщала "Страна", во Львове автор граффити "Кто заказал Катю Гандзюк?" ударил ножом в грудь капитана полиции.

Напомним, что суд арестовал второго подозреваемого по делу о нападении на херсонскую активистку.