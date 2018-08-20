Отсутствие в Украине закона, регулирующего порядок предоставления разрешения на ношение оружия при наличии Инструкции МВД и Положения Кабинета министров Украины не свидетельствует об отсутствии преступления (незаконное обращение с оружием) - считает коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда. Об этом сообщает ЮрЛига.

Поскольку ст. 263 УК является субсидиарной и для понимания незаконности обращения с оружием, требует анализа соответствующего закона. Понятие "закон", которое использовал законодатель, имеет расширенное толкование и включает в себя законодательство в целом, в том числе нормативные акты, регулирующие соответствующие правоотношения, нарушение которых образует объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 263 УК.

Об этом идет речь в постановлении ВС от 31 мая по делу № 127/27182/15-к об отмене приговора в отношении мужчины, который без разрешения носил в кармане барсетки телескопическую биту.

Дело было направлено для пересмотра в апелляционный суд, который ранее не дал ответы на часть доводов защиты, а при формулировке обвинения признанного судом доказанным не указал формы вины как обязательного обстоятельства, подлежащего установлению.

Верховный суд оставил обвиняемого под стражей на срок, не превышающий 60 дней (сочтя его достаточным для пересмотра дела), окончательное решение апелляции пока не обнародовано, а срок содержания под стражей по ходатайству прокуратуры продлевается.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали банду, торговавшую оружием из АТО, а также о том, что новый глава украинской полиции против свободного ношения оружия.