Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) установили контроль над населенным пунктом Шумы, близ Торецка Донецкой области. Операция в зоне ООС была проведена "несколько дней назад".

Об этом в понедельник, 20 августа сообщил нардеп от фракции "Народный фронт", координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС) Дмитрий Тымчук.

"Результатом… стало завершение создания кольца безопасности вокруг города Торецк и образование буферной зоны вокруг КПВВ "Майорское". Вместе с тем под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. Всего взято под контроль более десяти квадратных километров территории так называемой "серой зоны", - говорится в сообщении Тымчука.

По его данным, операция "стала большой неожиданностью для противника". Во время выполнения задания оказывалось сопротивление. В ходе боестолкновений погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинский.

Официальных подтверждений данной информации от представителей украинской власти или пресс-центра штаба Операции объединенных сил на Донбассе пока нет, но ранее командующий Операцией объединенных сил Наев отчитался, что со времени начала этой операции (то есть с 30 апреля) украинская армия заняла 15 квадратных километров территории, которые ранее ею не контролировалась.

Как сообщала "Страна", в Торецке осудили сержанта, который расчленил убитого в зоне АТО сослуживца.

Отметим, что под Торецком во время обстрела ранили женщину.