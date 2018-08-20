Охранник Харьковского городского совета должен был вызвать полицию, когда услышал стрельбу на улице, а не открывать двери в здание мэрии, считает начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

"Очень много вопросов к охраннику, который по какой-то причине открыл двери городского совета, что в дальнейшем привело к таким событиям. Поэтому следователи отдельно дадут оценку этому вопросу", - сказал Бех на брифинге в понедельник.

Он сообщил, что в связи с ночным инцидентом со стрельбой возле мэрии в полицию поступило два вызова с промежутком в 5 минут.

"Ночью в 00:37 поступило сообщение в диспетчерскую службу "102" о том, что неизвестный человек стреляет в сторону правоохранителя и заходит в городской совет. Через 5 минут поступило еще одно сообщение о том, что неизвестный совершил выстрелы в автомобиль Scoda, в результате чего было повреждено заднее крыло транспортного средства, а также автомобильный скат. Установлено, что в автомобиле находились два взрослых человека и маленький ребенок", - рассказал Бех.

Он уточнил, что люди в автомобиле не были знакомы со стрелявшим – просто случайные свидетели. Нападавший заметил машину, когда она остановилась на красный сигнал светофора на перекрестке перед зданием горсовета, стал кричать, чтобы она немедленно уехала, и открыл стрельбу по ней.

Приехавшие на вызов полицейские увидели оружие, стреляные гильзы и поврежденные двери горсовета, в проходе лежал тяжело раненый охранник. На первом этаже в мэрии находился человек с оружием в руках. Патрульный приказал ему сложить оружие и выйти из помещения, но тот в ответ открыл стрельбу и смертельно ранил полицейского. Стрелявший попытался сбежать в сторону площади Конституции, но его ранил другой полицейский.

Как установили правоохранители, на момент ночного инцидента в горсовете находились три охранника. Было установлено, что они услышали, как им показалось, взрывы петард и решили посмотреть, кто это делает.

Не согласовав действия со старшим смены, двое охранников открыли двери горсовета и увидели человека, направившего на них оружие. Он выстрелил и ранил одного охранника. Другой после этого сообщил о происходящем старшему смены, и они оба скрылись во дворе горсовета. Судя по видео с камер наблюдения, стрелявший в поисках этих людей зашел в горсовет, обошел первый и второй этажи, а когда спустился – увидел полицейских.

По факту стрельбы открыто три уголовных производства: по эпизоду с нападением на охранников по ч.15 ст.2 ст.115 (покушение на убийство двух и более лиц), по эпизоду со стрельбой по людям, ехавшим в автомобиле по ч.15 ст.2 ст.115 (покушение на убийство двух и более лиц) и по эпизоду с убийством патрульного полицейского по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

Как сообщалось, в ночь на понедельник, 20 августа, неизвестный мужчина устроил стрельбу возле Харьковского горсовета и ранил охранника, а затем и одного из полицейских, приехавших по вызову. Полицейский Дмитрий Кириенко скончался, несмотря на усилия медиков. Сотрудник КП "Муниципальная охрана" находится в реанимации больницы скорой и неотложной помощи. Его состояние оценивается как тяжелое.

Полицейские из табельного оружия ранили стрелявшего. В результате полученных ранений он скончался.

В крови стрелка обнаружено более 2 промилле алкоголя. Его личность пока точно не установлена, проверяется версия о том, что это местный житель, 1959 г.р., ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Следствие уверено, что стрелявший был один, сообщников у него не было.

На месте происшествия найдены два стартовых пистолета, переделанные под боевые, и 26 гильз. Предварительно установлено, что патроны не боевые, а сделаны кустарным способом.

Выдвинут ряд версий произошедшего: убийство из хулиганских побуждений, убийство из личной неприязни к горсовету, руководству горсовета и охранной структуре, убийство из желания привлечь внимание к своей персоне.