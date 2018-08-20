Мужчину, который с неизвестными намерениями влез на опору контактной сети ж/д

пути в Днепропетровской области - сняли с высоты без повреждений. В понедельник днем, 20 августа его передали правоохранителям сотрудники Государственной службы Украины по ЧС и работники "Укрзализныци".

"Сегодня на Днепропетровщине обнаружили мужчину, который залез на опору контактной сети. К счастью мужчину без каких-либо повреждений силами железнодорожников и ГСЧС сняли с опоры. Сейчас полиция устанавливает личность мужчины и намерения, с которыми он залез на опору", - сообщила пресс-служба "УЗ".

В "Укрзализныце" предостерегают граждан от незаконных действий и напоминают, что за несанкционированные вмешательства в работу железнодорожного транспорта действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

"Страна" разбиралась, чем обернется для Украины остановка движения поездов в Россию.

Напомним, что "Укрзализныця" объявила о готовности "по указу сверху" прекратить пассажирские перевозки в Россию. По данным компании, в 2017 году поездами "Укрзализныци" в Россию было перевезено 900 тысяч украинцев.