Шевченковский райсуд Киева вновь продлил меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану. Он останется в заключении до 8 сентября.

Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает Интерфакс.

"Владимиру Рубану сегодня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей только до 08.09.18", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник, 20 августа.

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез на подконтрольную часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. По версии следствия, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 4 мая суд продлил срок ареста на 2 месяца.

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Фото: facebook.com/valadvocat

Как сообщала "Страна", генпрокурор Украины Луценко обещает Савченко и Рубану максимальное наказание. При этом сторона обвинения еще не определила меру наказания.

Напомним, что Виктор Медведчук не исключил своего ареста по делу Савченко и Рубана.