В столице Украины заметили транспортировку автомобиля американского супергероя Бэтмена
В Киеве заметили "Бэтмобиль" - машину героя американских кинофильмов и комиксов Бэтмена. Авто на платформе погрузчика сфотографировали на проспекте Бажана.
Об этом сообщает ДТП.Киев.
В социальных сетях предположили, что фантастический персонаж займется наблюдением за порядком в столице.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
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"Я прекрасно провел время. Супергерои - это повторно сочиняемые личности, как Бэтмен или даже Джеймс Бонд. И они находят новые и новые воплощения, новые способы снова и снова рассказывать одну и ту же историю. А я уже все... И иду я без сожаления и с безграничной благодарностью", - подчеркнул актер.
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