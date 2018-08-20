Мужчина, которого подозревают в распылении кислоты на 12-летнего мальчика, который играл под окнами в Одессе, отпущен под круглосуточный домашний арест, таков вердикт Приморского районного суда город Одессы.

Такое решение суд принял по ходатайству следователя Шевченковского отдела полиции при согласовании с Одесской местной прокуратурой №3, сообщает в понедельник пресс-служба суда.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщалось, 15 августа 2018 года в Приморском районе Одессы задержан мужчина, который распылил в сторону 12-летнего ребенка неизвестное вещество, в результате которого мальчик получил телесные повреждения.

По информации полиции, инцидент произошел из-за того, что подросток с друзьями играл под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома.

Недовольный мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, распылил в сторону мальчика какое-то вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище ребенка появились ожоги.

Мать пострадавшего обратилась в полицию. Для установления характера повреждений её сын направлен в больницу.

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