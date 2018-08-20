Суд изберет меру пресечения второму подозреваемому в нападении на советницу городского головы Херсона, активистку Екатерину Гандзюк в закрытом режиме. Им оказался Виктор Горбунов, которого заподозрили в покупке кислоты для нападения.

Об этом сообщила корреспондент "Украинской правды" Марьяна Пьецух. Соответствующее ходатайство о закрытом режиме подала защита Горбунова.

В воскресенье, 19 августа, в результате проведения спецоперации полицейские задержали еще трех граждан, подозреваемых в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Таким образом всего по данному делу задержано пять человек.

"Предварительные свидетельства (Горбунова - Прим.Ред.) содержат сведения, имеющие существенное значение в установлении объективной истины по данному уголовному делу, разглашение которых в СМИ или иным способом, вне тайны следствия, могут повредить установлению всего круга лиц, совершивших преступление", - пояснил адвокат подозреваемого.

Также эти показания, по словам адвоката, "представляют опасность для жизни и здоровья, ведь показания касаются лиц, совершивших покушение на убийство". Прокурор ходатайство поддержал, "поскольку преступление совершено группой лиц", из которых, по словам прокурора, нескольким уже сообщено подозрение.

"Сейчас в отношении пятерых мужчин ведется уголовное расследование. Материалы об избрании меры пресечения в отношении задержанных будут направлены в суд", - цитирует главу Нацполиции Украины Сергея Князева пресс-служба ведомства в понедельник вечером.

Он добавил, что большинство из задержанных принимали участие в АТО.

"Если гражданин, несмотря на его героические поступки в прошлом, совершил правонарушение, он будет привлечен к уголовной ответственности на равных правах", - подчеркнул Князев.

Как сообщалось, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк у ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как причинение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью". Полиция предоставила ей охрану в лечебном учреждении, в котором пострадавшая находится.

3 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники Нацполиции задержали подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк, а 6 августа член коллегии МВД Украины, нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является Николай Новиков, 1978 г.р., уроженец Херсона, ранее судимый по статье "кража" и за незаконное обращение с оружием, он является членом одной из преступных группировок Херсонской области. По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц". Херсонский горсуд 6 августа избрал Новикову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

7 августа глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что, возможно, появится еще один подозреваемый в данном деле. 8 августа первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении, установлен и допрошен человек, реализовавший кислоту, есть качественное фото изображения человека, который приобрел раствор – "это именно тот человек, о котором… говорил глава Нацполиции Сергей Князев".

Двое журналистов, проводивших независимое расследование, утверждают, что задержанный и арестованный впоследствии Новиков имеет алиби на момент совершения нападения на Гандзюк – находился на море с друзьями и знакомыми.

7 августа уголовное производство по факту организации покушения на убийство Гандзюк передано в Главное следственное управление СБУ; о намерениях передать расследование генпрокурор Юрий Луценко сообщил еще 3 августа. Формулировка производства звучит так: "По факту организации оконченного покушения на умышленное убийство с особой жестокостью Гандзюк Е., совершенного по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны".

17 августа директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что сотрудники полиции и СБУ задержали двоих мужчин, подозреваемых в организации и соучастии в покушении на Екатерину Гандзюк. По его словам, среди задержанных – "граждан Г., который ранее был объявлен в розыск Нацполицией, как зафиксированное на видео с камер наблюдения лицо, покупавшее орудие преступления (серную кислоту)". В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Как сообщала "Страна", ранивший полицейского во время акции за Гандзюк оказался радикалом из С14.

Отметим, что облитая кислотой активистка Гандзюк не узнала в задержанном Новикове своего обидчика.