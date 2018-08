Американский певец и вокалист одноименной группы Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время выступления. Это произошло во время кавер-исполнения хита Sweet Dreams Are Made Of This группы The Eurythmics.

Певцу стало плохо, он упал прямо на сцене. Концерт пришлось прервать. Инцидент произошел на концерте в Хьюстоне, штат Техас. По словам очевидцев, незадолго до того, как потерять сознание, Мэнсон говорил, что "отравился жарой".

"Спасибо за понимание, Хьюстон. В результате я оказался у врача, но сделал все, что мог, и вы, ребята, были изумительны", — прокомментировал Мэнсон случившееся в Twitter.

Скриншот: twitter.com/marilynmanson

Напомним, в феврале-2018 американская актриса Шарлин Йи, известная по сериалу "Доктор Хаус", обвинила Мэрилина Мэнсона в домогательствах.

Осенью-2017 на рокера во время концерта в Нью-Йорке обрушились декорации.