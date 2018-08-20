Солдата-контрактника в коррупции из-за того, что тот подрабатывал грузчиком. Инцидент произошел в Херсоне. Об этом журналист Денис Бигус написал в Facebook. За два часа его пост набрал более 1000 лайков.

По данным журналиста, солдата привлекли к ответственности за то, что он "заработал нелегальный доход" в 1500 гривен. Парень 10 дней подрабатывал грузчиком.

"Умышленное и Противоправное преступление" зафиксировали в херсонском управлении защиты экономики Нацполиции. Суд постановил отобрать у солдата полторы тысячи заработанных им гривен и, вдобавок, присудил штраф в 5000 грн.

Автор программы "Гроші з Денисом Бігусом" весьма критично прокомментировал произошедшее:

"Разбодяжил дизель? Дал БМП другу? Вынес пару калашей? Ха! Он в своих личных материальных интересах 10 дней (ДЕСЯТЬ ДНЕЙ) подрабатывал грузчиком. Заработав нелегальный доход в 1500 (ОДНА ТЫСЯЧА ПЯТЬСОТ) гривен. Нацпол (Нацполиция - Прим.Ред.) защитил экономику государства! Ввалил солдату ч. 1 ст. 172-4 КУоАП, и притащил в суд, где тот особо и не отпирался. Прокурор защитил экономику государства! И поребовал признать солдата виновным.

Суд б... вообще мощно пополнил казну и ввалил военному конфискацию той полторашки и вдобавок 5000 (ПЯТЬ ТЫСЯЧ) штрафа. Человеку, который пошел грузчиком подрабатывать. Вот так выглядит не просто е... стыд, так выглядит стыд, который и е.. побрезгуешь. Извините за переизбыток мата, я реально залез во все свои заметки, а они специфические и это тяжело пережить", - отметил Денис Бигус.

Фото: facebook.com/monti.czardas

Как сообщала "Страна", пограничникам разрешили задерживать подозреваемых в коррупции без определения суда. Обыск проводится в отдельном помещении лицами одного пола с задержанным в присутствии не меньше двух понятых того же пола.

Напомним, что по данным немецких СМИ из-за коррупции на таможне Украина каждый год теряет 4 миллиарда евро.