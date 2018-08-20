В понедельник, 20 августа, курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины вырос. Он подорожал до 27,67 грн/$1 с 27,765 грн/$1 в предыдущий рабочий день (пятницы, 17 августа).

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили дилеры коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,65-27,69 грн/$1.

При этом справочное значение официального курса гривни к доллару от НБУ в понедельник повысилось до 27,7103 грн/$1 с 27,9326 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Как сообщала "Страна", уже днем 17 августа в столичных обменниках доллар продавался уже по 28,5 гривень. Буквально утром в тот день максимальная цена продажи не превышала 27,20 гривень за доллар.

Напомним, что в Киеве банда экстрасенсов выманивала десятки тысяч долларов за магические ритуалы.