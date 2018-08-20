В понедельник, 20 августа, в городе Сплит (Хорватия) открылось почетное консульство Украины. Об этом сообщил экс-футболист киевского "Арсенала" ("ЦСКА") и почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич. Он назвал произошедшее великим днем для обеих стран.

На торжественной церемонии присутствовали премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, а также министр обороны Хорватии, главы МВД и МИД. От Украины на церемонии присутствовала первая леди Украины Марина Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин.

На табличку дипмиссии закралась ошибка: ее название на украинском языке в переводе на русский записано как "Почетное консульство Украина в Хорватии". При этом на хорватском языке запись сделана без ошибок: здесь название нашего государства указано не в именительном, а в родительном падеже ("Украины").

Фото: facebook.com/ivicapirich

Как сообщала "Страна", консульство Украины в России прекратило оформление загранпаспортов. Оформление удостоверения гражданина для возвращения в Украину осуществляется в штатном порядке.

Отметим, что президент Хорватии записала обращение на русском языке.