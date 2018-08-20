В понедельник, 20 августа, центр Киева скован автомобильными пробками. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Практически стоят улицы Владимирская и Житомирская, зхатруднено движение по Грушевского и бульвару Леси Украинки.

В районе железнодорожного вокзала транспорт также двигается очень медленно. Тем временем в соцсетях пользователи размещают фото и видео пробок, которые образовались из-за военной техники, которая будет участвовать в репетиции парада ко Дню независимости.

Фото: facebook.com

Напомним, сегодня в центре власти ограничат или запретят движение в связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины независимости Украины. С 18:45 и до окончания тренировок, движение транспорта запретят: на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Хрещатик) - Бессарабской площади - ул. Крещатик - Майдане Независимости - ул. Крещатик до Европейской площади.

Ранее "Страна" писала о том, что Полторак рассказал, что в параде ко Дню Независимости поучаствуют военные из 18 стран.

Также мы сообщали, какую технику покажут на параде в честь Дня Независимости в Киеве.