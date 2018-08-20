Украина заняла первое место в Европе по числу заболевших корью
Украина за первое полугодие заняла первое место среди стран Европы по числу заболевших корью, передает ANSA со ссылкой на Еврокомиссию.
Еще год назад Украина была третьей в Европе по количеству больных. Среди стран, пострадавших от кори больше всего, были Румыния с 5562 случаями заболевания, Италия с 5006 случаями и Украина с 4767 случаями. За полгода 2018-го в нашей стране уже заболело 23 000 человек, что в шесть раз больше, чем за весь прошлый год.
Также в Еврокомиссии обеспокоены тем, что три из семи стран с самым высоким уровнем заболеваемости корью в Европе являются странами Евросоюза. Речь идет об Италии, Франции и Греции. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на первом месте Украина, далее идут Франция, Грузия, Греция, Италия, Россия и Сербия.
Во всех этих странах медики фиксировали смерти от кори, а всего умерших в Сербии - 14. Итальянское правительство сделало одноразовые обязательные прививки при поступлении в школу добровольными.
"Низкая иммунизация одной страны ставит под угрозу безопасность и здоровье граждан по всей Европе. Вакцинация - это акт солидарности", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.
В ВОЗ заявили, что недоиммунизированные люди уязвимы для болезни, независимо от места жизни. По данным ВОЗ, в 2017 году количество случаев заболевания корью в Европе выросло на 400%.
Заболеваемость корью в Европе в этом году достигла 10-летнего максимума. По данным ВОЗ, количество случаев заболевания взрослых и детей достигла более 41 000. В прошлом году в Европе было 23 927 случаев заболевания, а 2016 года - 5273.
Корь является очень заразной болезнью и распространяется воздушно-капельным путем. Вакцина может предотвратить инфекцию, однако вакцинацию дискредитировали исследования, показавшие возможную связь вакцины с развитием аутизма.
Ранее "Страна" сообщала, что всего за неделю в Украине заболели корью более четырех сотен детей.
Также мы писали о том, что число заболевших корью украинцев в разных регионах страны снова пошло в рост.