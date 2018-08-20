Украина за первое полугодие заняла первое место среди стран Европы по числу заболевших корью, передает ANSA со ссылкой на Еврокомиссию.

Еще год назад Украина была третьей в Европе по количеству больных. Среди стран, пострадавших от кори больше всего, были Румыния с 5562 случаями заболевания, Италия с 5006 случаями и Украина с 4767 случаями. За полгода 2018-го в нашей стране уже заболело 23 000 человек, что в шесть раз больше, чем за весь прошлый год.

Также в Еврокомиссии обеспокоены тем, что три из семи стран с самым высоким уровнем заболеваемости корью в Европе являются странами Евросоюза. Речь идет об Италии, Франции и Греции. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на первом месте Украина, далее идут Франция, Грузия, Греция, Италия, Россия и Сербия.

Во всех этих странах медики фиксировали смерти от кори, а всего умерших в Сербии - 14. Итальянское правительство сделало одноразовые обязательные прививки при поступлении в школу добровольными.

"Низкая иммунизация одной страны ставит под угрозу безопасность и здоровье граждан по всей Европе. Вакцинация - это акт солидарности", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

В ВОЗ заявили, что недоиммунизированные люди уязвимы для болезни, независимо от места жизни. По данным ВОЗ, в 2017 году количество случаев заболевания корью в Европе выросло на 400%.

Заболеваемость корью в Европе в этом году достигла 10-летнего максимума. По данным ВОЗ, количество случаев заболевания взрослых и детей достигла более 41 000. В прошлом году в Европе было 23 927 случаев заболевания, а 2016 года - 5273.

Корь является очень заразной болезнью и распространяется воздушно-капельным путем. Вакцина может предотвратить инфекцию, однако вакцинацию дискредитировали исследования, показавшие возможную связь вакцины с развитием аутизма.

Ранее "Страна" сообщала, что всего за неделю в Украине заболели корью более четырех сотен детей.

Также мы писали о том, что число заболевших корью украинцев в разных регионах страны снова пошло в рост.