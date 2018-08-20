Канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформировала президента Украины Петра Порошенко о результатах переговоров с главой России Владимиром Путиным. Это произошло в ходе телефонного разговора Меркель и Порошенко, сообщается на странице президента Украины в соцсети.

"Мы с госпожой Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел Нормандского формата относительно миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса. Я призвал Федерального канцлера активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 40 тысяч миротворцев и создать международную администрацию.

Также мы сообщали, что у Меркель озвучили одну из ее договоренностей с Путиным.