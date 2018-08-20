Одним из участников аварии с тремя погибшими на автодороге Харьков-Волчанск, действительно был главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, пишет "Интерфакс-Украина".

"Подтверждаю, что именно главный архитектор был за рулем Lexus'а", - сказал Бех на брифинге в понедельник.

По словам заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Чижа, правоохранители, выехавшие на место аварии установили, что Lexus двигался по главной дороге, когда со второстепенной дороги выехал автомобиль ВАЗ, в результате чего произошло столкновение.

Чиж также сообщил, что следствие рассматривает три версии. "Первая - нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля ВАЗ, повлекшее тяжкие последствия. Вторая версия – нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Lexus. Третья версия – нарушение обоими водителями правил дорожного движения, что повлекло тяжкие последствия", - сказал он.

Олег Бех подчеркнул, что пока подозреваемых в деле нет. "Пока не будут проведены необходимые экспертизы, не будет изучена движение и скорость транспортных средств, следователи подозрение не объявят", - сказал он.

Напомним, в воскресенье днем в результате столкновения автомобилей ВАЗ и Lexus на автодороге Харьков-Волчанск вблизи с.Песчаное, мужчина и женщина погибли на месте, еще одна женщина скончалась в карете скорой помощи. Начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек) УК Украины (наказание - от 5 до 10 лет тюрьмы).

Журналисты сообщили, что за рулем Lexus'а был главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий.

Кстати, в июне 2017 года Генпрокуратура вручила Сергею Чечельницкому подозрение по делу о выделении земли псевдожилищно-строительным кооперативам (т.н. кооперативная схема. Следственный судья Печерского райсуда Киева Ирина Литвинова удовлетворила ходатайство следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Романа Зубчука и отстранила Чечельницкого от должности. Затем он был уволен и назначен советником городского головы Харькова Геннадия Кернеса. В мае 2018 года Сергей Чечельницкий вновь был назначен на должность главного архитектора города.

Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом водитель ВАЗа протаранил остановку с людьми и сбежал.

Также в Харькове пьяный водитель врезался в чужие машины и забор, но сам не пострадал.