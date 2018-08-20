Голливудская картина "Клуб миллиардеров" с ранее обвиненным в сексуальных домогательствах Кевином Спейси, в первый день проката в США собрала всего немногим более 100 долларов. Об этом пишет Интерфакс.

Фильм был резко негативно принят публикой, при этом многие призывали отказаться от его проката из-за скандала. Тем не менее, продюсеры решили его выпустить на экранах, и в итоге он заработал в день дебюта в американском прокате лишь $126. При средней цене на билет в $9,27 получается, что его посмотрели в кино примерно 13 чел. При этом, в США фильм показали на 10 экранах. В мире сборы картины составили $1,48 млн.

А лидером кинопроката в США и Канаде в минувшие выходные стал фильм "Безумно богатые азиаты" от Warner Bros. Эта комедия принесла $25,2 млн,по данным сайта BoxOfficeMojo, и признана самой успешной в прокате США за три года. К слову, в ней све главные роли сыграли актеры-азиаты.

Картина получила высокий рейтинг на авторитетном сайте Rotten Tomatoes (92%) и положительные отзывы от многих знаменитостей. Отмечается, что американцы азиатского происхождения составили 38% аудитории фильма, хотя обычно их средняя доля составляет 6%.

Лидер предыдущей недели, фильм "Мэг: Монстр из глубины" с Джейсоном Стэтхемом, опустился на второе место, заработав $21,2 млн. Всего кино про гигантскую доисторическую акулу заработало $83,7 млн в США и $315 млн в мире в целом при бюджете в $130 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что еще трое мужчин подали заявления против Кевина Спейси, обвинив его в сексуальных домогательствах.

Также мы сообщали, что съемки "Карточного домика" возобновились без Спейси в роли Андервуда.