Большинство россиян (63%) верят в существование некой организации, которая стремится разрушить российские традиционные духовные ценности с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Такие данные содержатся в опубликованном исследовании, проведенном ВЦИОМ.

Как выяснили социологи, доля конспирологов оказалась выше среди 45-59-летних респондентов (69%) и людей со средним специальным образованием (67%).

Кроме того, две трети россиян (66%) считают, что существует организация, которая стремится переписать российскую историю, чтобы навредить России. Большинство из них старше 45 лет (72%).

Четверть опрошенных (26%) выразили сомнение в том, что такая группа лиц существует: в основном, это люди от 18 до 24 лет (47%) и люди с неполным средним образованием (42%), считающие, что, если отдельные историки и пересматривают факты, то только ради уточнений.

Ранее "Страна" писала о том, что социологи выяснили, в каком регионе Украины больше всего жалеют о распаде СССР.

Также мы сообщали, что украинские социологи насчитали только 12% бедных в Украине. ООН - 60%.