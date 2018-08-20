Полиция Киева рассказала страшные подробности о младенце, тело которого мать выбросила на помойку. Как сообщает пресс-служба силовиков, мать родила мальчика в нежилом помещении, в котором живет, а потом, когда ребенок умер, отнесла его в сумке к мусорным бакам.

В субботу 18 августа около 21:20 в столичную полицию поступило сообщение о том, что рядом с мусорными баками на улице Андрущенко в Шевченковском районе обнаружили мертвого младенца. По вызову выехали следственно-оперативная группа, кинологическая служба, судебно-медицинский эксперт.

Тело новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти находилось в переносной сумке для младенцев. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту внезапной смерти (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) (наказание от 7 до 15 лет лишения свободы).

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и неподалеку, в нежилом помещении, нашли мать малыша. 32-летняя уроженка Сумской области сначала сказала, что родила ребенка в больнице, а потом рассказала, что малыш появился на свет в том же нежилом помещении около 4 утра 17 августа.

По ее словам, утром за сутки женщина заметила, что мальчик не подает признаков жизни. Вечером того же дня она положила мертвого сына в сумку, вынесла к мусорному баку, а вернувшись, продолжила употреблять алкогольные напитки.

Сейчас правоохранители общаются с родителями мальчика. По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение в уголовном производстве.

Ранее "Страна" сообщала, что убийца собственного сына умер в изоляторе временного содержания от остановки сердца.

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