В России заговорили об отмене "выборов", которые должны были пройти осенью в непризнанных "республиках" Донбасса. Примечательно, что произошло это после визита Владимира Путина в Берлин к Ангеле Меркель.

Таким образом "Минский тупик", как его часто называют в Киеве, продолжает свое существование - а значит, у его сторон есть, пусть и призрачные, надежды на урегулирование конфликта.

Если сепаратистские выборы, которые являются неприемлимыми для Украины, действительно отменят, то мяч будет на стороне Киева - осенью истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса, который "с боями" продлили в прошлом году.

Впрочем, в Украине уже поговаривают о том, что на этот раз продление может столкнуться с непреодолимыми трудностями. В предвыборный год (до переизбрания президента останется всего несколько месяцев) власть, делающая ставку на националистический электорат, может не захотеть переутверждать документ, в котором прописана широкая автономия Донбасса и защита русского языка.

"Страна" разбиралась, с чем связана готовность "ЛНДР" не проводить выборы и не рвать окончательную связь с "Минском-2".

Что произошло

Осенние выборы "глав" и "депутатов" "ДНР" и "ЛНР" собираются перенести на неопределенный срок. Пока инициатива выдвинута общественными организациями, но официальное решение уже согласовано с Москвой и будет объявлено позже. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники, близкие к Кремлю и к руководству "ДНР" и "ЛНР".

По данным источника, выборы отложат по совокупности разных факторов, среди которых отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей республик; риски для минских переговоров и перспективы новых санкций. К тому же реальной подготовки к выборам в республиках в последние месяцы не было из-за того, что на этот процесс не было выделено финансирование и не поступали соответствующие указания из Москвы.

О том, что в "ДНР" и "ЛНР" осенью пройдут выборы "парламента" и "глав республик", в начале года заявили полпреды республик в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин и Владислав Дейнего. Дату выборов, предположительно в ноябре, должны были определить парламенты "ДНР" и "ЛНР".

28 июня на прямой линии глава "ДНР" Александр Захарченко заявил, что будет участвовать в выборах, которые "необходимы даже в условиях военного положения".

"Это лишний раз покажет, что мы самостоятельные. И пускай мировое сообщество видит, что люди подтвердили результаты референдума", - заявил Захарченко.

"Экс-министр госбезопасности" и "и.о. главы" "ЛНР" Леонид Пасечник на февральском съезде движения "Мир Луганщине" говорил, что "республике" на выборах "предстоит доказать свою состоятельность как государству".

В июне в "ЛНР" в результате конфликта с администрацией республики сменился состав ЦИК, что в самом Центризбиркоме связывали в том числе с подготовкой к выборам. Источник РБК, близкий к ЦИК республики, сказал, что до расформирования Центризбиркома "власти" "ЛНР" готовились к выборам - успели составить смету на организационные расходы и в июне отправить кураторам в Москве.

Но в августе риторика в республиках поменялась. Близкие к "власти" общественные движения "ЛНР" и "ДНР" синхронно предложили продлить полномочия "глав" и "депутатов" с четырех до пяти лет. 6 августа подобное обращение выпустило движение "Донецкая республика", а 9 августа с призывом выступили общественные деятели "ЛНР". В обеих республиках ссылались на уже составленные стратегии их развития и необходимость дать гражданам время для объективной оценки власти, в "ДНР" также говорили о мировом опыте. Еще в декабре парламент "ДНР" принял изменения в "Конституцию", которые увеличивают до пяти лет срок полномочий "главы республики" и "депутатов". Однако сообщалось, что эти изменения начнут действовать только после следующих выборов.

Источник, близкий к властям "ДНР", рассказал, что из Москвы в Донецк летом приезжали социологи, проанализировавшие настроения в республике. Срез общественного мнения "оказался очень неблагоприятным для нынешней команды", говорит он.

Кроме того, источники "Страны" в экспертных кругах, близких к Кремлю еще в середине июля сообщали, что "выборы" на территориях "республик" под большим вопросом. Источники связывали это с неопределенностью стратегии России в отношении Украины вообще.

"Если будет сделана ставка на приход к власти более понятных для Москвы сил на выборах в Украине, то любая предвыбрная активность в "республиках" противопоказана", - сказал источник.

Кроме того, он подтвердил, что общественные настроения в "республиках" достаточно негативные по отношению к их руководству. Люди хотят перемен и какой-то определенности. И в такой ситуации проводить выборы - давать прекрасный повод для организации местных "майданов". Тем более, что в той же "ДНР" есть жесткая оппозиция Захарченко в лице командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, а также находящегося за пределами "республики", но переодически ее посещающего Игоря Безлера ("Беса").

Сигнал Киеву после визита в Берлин

Хотя отмена выборов в "ЛДНР" готовилась действительно загодя, сигнал об этом прозвучал только после встречи Путина с Меркель.

Их общение в основном крутилось вокруг "Северного потока-2" и возможных санкций против него. Но нашлось место и для обсуждения внутренних украинских проблем. Так, у Путина заявили, что говорили с Меркель о возможном непродлении Киевом закона об особом статусе.

"В целом обменялись мнениями по ситуации на Украине. Выразили сожаление в

связи с тотальной пробуксовкой процесса по имплементации минских договоренностей. Выражалась обеспокоенность в связи с неясными перспективами продления истекающего закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей", - заявил Дмитрий Песков.

Похже главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале написал, что Ангела Меркель изложила президенту России детальный план введения на Донбасс крупного миротворческого контингента ООН.

"На встрече Меркель – Путин, канцлер подробно излагала план введения миротворцев на Донбас (30-40 тысяч) и создание там международной администрации", – написал Алексей Венедиктов.

Таким образом связь информации об отмене выборов в "ЛДНР" и поездкой Путина в Берлин - очевидна. Из чего следует, что хоронить "Минск" на глобальном уровне никто не собирается, и Германия намерена лоббировать его выполнение в том или ином виде.

Если это предположение верно, то следующим этапом станет давление Запада на Киев с целью продлить закон об особом статусе Донбасса, вокруг которого в этом году обещают развернуться беспощадные политические баталии, включая файер-шоу националистов под Верховной Радой.

Для полноты картины остается понять, какую позицию по продлению особого статуса займут США. В прошлом году они открыто лоббировали сохранение, пусть и на бумаге, автономии для Донбасса. Но тогда это происходило в разгар переговоров по линии Волкер-Сурков, в ходе которых родилась идея миротворцев. Сейчас же этот переговорный формат оказался мертв.

Впрочем, вряд ли Вашингтон захочет, чтобы Киев обвинили в срыве Минских соглашений. Это может спровоцировать "ЛДНР" и Москву на проведение своих выборов на Донбассе и к новому - уже силовому - витку конфликта. А заодно и к отмене выборов президента в Украине, которые из-за активизации войны могут и не состояться. Поэтому Курт Волкер уже высказался за продление особого статуса.

О том, что продление закона об особом статусе зависит от Запада уже откровенно заявляют в Киеве. И, похоже, ЕС в лице Германии с этим вопросом уже определился.

Первые и последние выборы в "ЛДНР". Как это было

Первые и пока последние выборы руководства "ДНР" и "ЛНР" состоялись 2 ноября 2014 года. В Донецкой области местная "ЦИК" напечатала 3,2 млн бюллетеней. Количество избирателей устанавливали на основе списков 2012 года, поскольку ЦИК Украины заблокировал данные для неподконтрольных территорий. Также можно было проголосовать онлайн, для этого нужно было зарегистрироваться на сайте "ЦИК ДНР", прикрепив скан паспорта и прописки.

В Донецке заявили, что в выборах приняли участие чуть более миллиона человек. "Главой ДНР" по итогам выборов 2014 года стал Александр Захарченко, получивший 78% голосов.

Также 2 ноября прошли выборы в "Народный совет ДНР", выполняющий функции парламента. Он был избран на 4 года. В него вошли 100 депутатов. Большинство мест получили представители "Донецкой республики" (68%), за членов "Свободного Донбасса" проголосовал 31%избирателей.

Аналогичные выборы прошли в "ЛНР". По данным местной ЦИК в выборах приняли участие около одного миллиона человек. "Главой ЛНР" был избрал Игорь Плотницкий, занимавший до этого времени должность "министра обороны" (77%).

В так называемый народный совет "ЛНР" избрали 50 депутатов сроком на 4 года. Лидером стала сила "Мир Луганщине" - 35 мест. еще 15 мест получил "Луганский экономический союз".

С ноября 2017, после свержения в ходе переворота Плотницкого, "ЛНР" возглавляет Леонид Пасечник. Его назначил "Народный совет", процедуры голосования не проводилось.

Отметим, что в Донбассе параллельно регулярно отменялись так называемые "местные выборы", которые, согласно Минску-2, должны были состояться еще в 2014 году, но с тех пор неоднократно переносились, ожидая решения этого вопроса с Киевом - чего так и не произошло.