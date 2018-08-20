Государственный долг Украины на июнь 2018 составил 76,3 млрд долларов. Об этом говорится в спецпроекте VoxUkraine и LIGA.net.

Из этой суммы примерно 60% - внешние заимствования. Это равно 47,2 млрд долларов, что в 2,6 раза больше текущего уровня валютных запасов страны.

Как отмечается, в сумма в 47,2 млрд долларов входит в 96 мдрд долларов гарантированного государством долга, а остальное - прямой долг в виде еврооблигаций (около 17,5 млрд долларов, учитывая 3 млрд долларов "русских" облигаций, по которым Украина объявила дефолт) , а также займов у международных организаций (16,6 млрд долларов, включая облигации, размещенные под гарантии США) и другую задолженность (3,5 млрд долларов).

Еще примерно 4,3 млрд долларов - внутренние заимствования в иностранной валюте (так называемые валютные ОВГЗ - облигации внутреннего государственного займа).

Следует отметить, что не все валютные заимствования лежат на плечах правительства. Примерно 6,8 млрд долларов - долг НБУ перед МВФ: эта часть долга не имеет непосредственного влияния на бюджет, так как при погашении деньги будут изъяты из золотовалютных резервов.

Однако, снижение уровня резервов создает риск для сохранения финансовой стабильности страны.

Долг в национальной валюте - около 625 млрд грн (ОВГЗ), что составляет почти 30% общего государственного долга.

Из них более половины (56%) - в собственности Нацбанка (до 2016-го НБУ финансировал дыры в госфинансах, выкупая ОВГЗ у Минфина, госбанков, Нафтогаза и такая скрытая эмиссия гривни вела к накоплению дисбалансов, которые в конечном итоге приводили к инфляции и девальвации ).

Около трети ОВГЗ (36%) - в собственности государственных банков (львиная доля была выпущена для докапитализации этих банков), остальные (всего 8%) держат коммерческие банки, украинские физлица и юридические компании, а также нерезиденты.

В ближайшие полтора года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам: правительство должно вернуть почти 10 млрд долларов только валютного долга.

Госдолг - это деньги, которые должен каждый украинец: примерно по 1800 долларов, говорится в статье.

Ранее "Страна" писала о том, что золотовалютные резервы Украины в июне сократились из-за выплат по госдолгу.

Также мы сообщали, что госдолг Украины в марте увеличился на $600 миллионов.