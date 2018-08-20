В Венесуэле с сегодняшнего дня началась деноминация национальной валюты, сообщает ТАСС. Из-за огромной инфляции в десятки тысяч процентов вводится новая валюта под названием суверенный боливар, самой крупной банкнотой будут 500 боливаров (50 млн до реформы) - менее $10 по курсу черного рынка.

Перед тем, как приступить к реализации реформы, президент Мадуро объявил о повышении в 60 раз минимальной зарплаты - до 1800 суверенных боливаров (180 млн по старому курсу) - и привязке ее к криптовалюте петро.

"Программа экономического восстановления нацелена на то, чтобы заменить криминальный доллар и покончить с ним и преступной системой установления цен, а также восстановить покупательную способность всех венесуэльцев", - заявил Мадуро.

Деноминация неминуемо приведет к многократному - в тысячи раз - подорожанию бензина в Венесуэле, который до настоящего времени был самым дешевым в мире. Мадуро объявил, что стоимость бензина будет приведена к международному уровню, но при этом для граждан, получивших специальное удостоверение личности, будут действовать государственные субсидии на приобретение горючего. По словам главы государства, создание "системы прямых субсидий" должно занять не более двух лет. Президент также обнародовал решение повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 12% до 16%.

По прогнозам Международного валютного фонда, к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 годов.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно последним оценкам парламентского комитета по финансам, в июле инфляция в годовом исчислении составила почти 83000%. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет.

Ранее "Страна" разбиралась, почему рушится турецкая валюта и что будет после девальвации с ценами на отдых.