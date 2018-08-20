Стали известны школы Киева, выпускники которых набрали больше всего баллов на ВНО 2018 года. Рейтинг составлен "Информатором" на базе данных Украинского центра оценивания качества образования.

За основу были взяты результаты по самым сдаваемым предметам: украинскому языку и литературе, математике, истории, английскому языку и географии.

При составлении рейтинга учитывался не только процент участников, получивших от 160 до 180 и от 180 до 200 баллов, но и количество школьников, сдававших тесты в каждой школе. Так в некоторых школах к примеру тест могли сдавать всего 10-15 человек и соответственно процент успешно сдавших мог быть выше. А где-то аналогичный тест сдавали 45-70 человек и в процентах показатель может быть немного ниже. Зато количество учеников с высокими баллами будет превосходить первый случай во много раз.

Скриншоты: dengi.informator.ua

В этом году около 330 тысяч человек принимали участие во ВНО. Из них 47 тысяч (14,5%) не сдали обязательный тест по украинскому языку и литературе. 222 абитуриента сдали хотя бы одно ВНО на максимальные 200 баллов. По двум ВНО максимальные баллы имели 12 выпускников.

Ранее "Страна" сообщала, что Гриневич объяснила ужасные результаты ВНО по украинскому языку и литературе.

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