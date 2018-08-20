Глава Нацполиции Сергей Князев наградил огнестрельным оружием и служебным жильем львовского полицейского Владимира Костомаху, которого ранили ножом радикалы-граффитчики. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Князев вручил награду во время посещения раненого в больнице. Раненый полицейский утверждает, что нарушители знали, что они полицейские. "Потому что мы несколько раз кричали, что мы полиция", - рассказал Костомаха о задержании граффитчиков.

В пресс-службе сообщили, что Костомаха несет службу с 2011 года, трижды бывал на востоке страны в составе сводных отрядов, является участником боевых действий.

Фото: npu.gov.ua

Также сообщается, что нагрудными знаками "За отвагу в службе" наградили еще двух работников Галицкого отдела полиции – заместителя начальника сектора, майора полиции Романа Росипа и оперуполномоченного, лейтенанта полиции Александра Зюганова.

Напомним, 17 августа в Галицком районе Львова оперативники заметили двух парней, которые краской наносили надпись на фасад дома по улице Ковжуна. Увидев полицейских, молодые люди начали убегать, а затем во время задержания один из них ударил ножом одного из силовиков, капитана полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что ранивший полицейского во время акции за Гандзюк оказался радикалом из С14.