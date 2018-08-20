Глава Нацполиции Сергей Князев наградил огнестрельным оружием и служебным жильем львовского полицейского Владимира Костомаху, которого ранили ножом радикалы-граффитчики. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Князев вручил награду во время посещения раненого в больнице. Раненый полицейский утверждает, что нарушители знали, что они полицейские. "Потому что мы несколько раз кричали, что мы полиция", - рассказал Костомаха о задержании граффитчиков. 

В пресс-службе сообщили, что Костомаха несет службу с 2011 года, трижды бывал на востоке страны в составе сводных отрядов, является участником боевых действий.

 Фото: npu.gov.ua

Также сообщается, что нагрудными знаками "За отвагу в службе" наградили еще двух работников Галицкого отдела полиции – заместителя начальника сектора, майора полиции Романа Росипа и оперуполномоченного, лейтенанта полиции Александра Зюганова.

Напомним, 17 августа в Галицком районе Львова оперативники заметили двух парней, которые краской наносили надпись на фасад дома по улице Ковжуна. Увидев полицейских, молодые люди начали убегать, а затем во время задержания один из них ударил ножом одного из силовиков, капитана полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что ранивший полицейского во время акции за Гандзюк оказался радикалом из С14.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!