Осенние выборы "глав" и "депутатов" "ДНР" и "ЛНР" собираются перенести на неопределенный срок. Пока инициатива выдвинута общественными организациями, но официальное решение уже согласовано с Москвой и будет объявлено позже. Об этом пишет РБК, ссылаясь на свои источники, близкие к Кремлю и к руководству "ДНР" и "ЛНР".

По данным источника, выборы отложат по совокупности разных факторов, среди которых отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей республик; риски для минских переговоров и перспективы новых санкций. К тому же реальной подготовки к выборам в республиках в последние месяцы не было из-за того, что на этот процесс не было выделено финансирование и не поступали соответствующие указания из Москвы.

О том, что в "ДНР" и "ЛНР" осенью пройдут выборы "парламента" и "глав республик", в начале года заявили полпреды республик в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин и Владислав Дейнего. Дату выборов, предположительно в ноябре, должны были определить парламенты "ДНР" и "ЛНР".

28 июня на прямой линии глава "ДНР" Александр Захарченко заявил, что будет участвовать в выборах, которые "необходимы даже в условиях военного положения".

"Это лишний раз покажет, что мы самостоятельные. И пускай мировое сообщество видит, что люди подтвердили результаты референдума", - заявил Захарченко.

"Экс-министр госбезопасности" и "и.о. главы" "ЛНР" Леонид Пасечник на февральском съезде движения "Мир Луганщине" говорил, что республике на выборах "предстоит доказать свою состоятельность как государству".

В июне в "ЛНР" в результате конфликта с администрацией республики сменился состав ЦИК, что в самом Центризбиркоме связывали в том числе с подготовкой к выборам. Источник РБК, близкий к ЦИК республики, сказал, что до расформирования Центризбиркома "власти" "ЛНР" готовились к выборам - успели составить смету на организационные расходы и в июне отправить кураторам в Москве.

Но в августе риторика в республиках поменялась. Близкие к "власти" общественные движения "ЛНР" и "ДНР" синхронно предложили продлить полномочия "глав" и "депутатов" с четырех до пяти лет. 6 августа подобное обращение выпустило движение "Донецкая республика", а 9 августа с призывом выступили общественные деятели "ЛНР". В обеих республиках ссылались на уже составленные стратегии их развития и необходимость дать гражданам время для объективной оценки власти, в "ДНР" также говорили о мировом опыте. Еще в декабре парламент "ДНР" принял изменения в "Конституцию", которые увеличивают до пяти лет срок полномочий "главы республики" и "депутатов". Однако сообщалось, что эти изменения начнут действовать только после следующих выборов.

Источник, близкий к властям "ДНР", рассказал, что из Москвы в Донецк летом приезжали социологи, проанализировавшие настроения в республике. Срез общественного мнения "оказался очень неблагоприятным для нынешней команды", говорит он.

Представители "ДНР" и "ЛНР" в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин и Владислав Дейнего сказали РБК, что позже прокомментируют ситуацию с переносом выборов.

Угроза для закона

"Проведение выборов целесообразно, когда они решают проблемы, а не создают",- заявил Алексей Чеснаков, директор близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры.

В октябре заканчивается срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса от 16 сентября 2014 года. Этот документ был принят в рамках процесса политического урегулирования ситуации в Донбассе, и осенью Киеву предстоит принять решение о его возможном продлении.

Для ситуации в Донбассе и переговорного процесса бессрочный перенос выборов - позитивный сигнал, считает руководитель украинского Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко. По его мнению, выборы в самопровозглашенных республиках могли бы привести и к военному обострению на востоке Украины, так же как выборы в ноябре 2014 года сорвали первые минские соглашения и привели к активизации военных действий.

В связи с приближающимися президентскими выборами в Украине переговорный процесс заморожен, но осенью Верховной Раде предстоит проголосовать о продлении на год закона об особом статусе Донбасса.

"Если бы было объявлено о том, что выборы пройдут, как и запланировано, то с высокой долей вероятности принятие закона было бы сорвано",- заключил Фесенко.

Ранее "Страна" писала о том, что ООН сделала заявление по гуманитарной катастрофе на Донбассе.

Также мы сообщали, что Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 40 тысяч миротворцев и создать международную администрацию.