В Киеве на День независимости пройдет парад военной техники. Уже состоялась репетиция парада, не обошлось и без происшествий - ЗРК "Бук" протаранила витрину магазина на Подоле.

Отметим, что первый парад в честь Дня Независимости Украины прошел на главной улице Киева еще в 1994 году. После этого его то проводили, то отменяли. А возобновилась эта практика на постоянной основе после начала войны на Донбассе.

Сторонники парада говорят, что он важен для укрепления боевого духа украинских войск и демонстрации новейшего оружия. Противники сетуют на тысячи литров сожженной солярки, которая могла бы пригодиться фронту, разбитый после военной техники асфальт и попытку парадом отвлечь внимание от реальных проблем армии.

"Страна" собрала всю информацию, которая известна о проведении парада на День Независимости.

Как пройдет парад в День независимости 2018

На параде киевляне увидят более 250 единиц техники, в том числе новейшие разработки украинских оружейников.

В частности, гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана", оперативно-тактический комплекс "Гром-2", бронированный многофункциональный автомобиль повышенной проходимости "Барс-8".

Фото: Facebook

Также впервые за последние 9 лет зрителям покажут военную авиацию. В частности, увидим новый транспортный самолет Ан-178 грузоподъемностью 18 тонн разработки ГП "Антонов". Это будет премьерный публичный показ Ан-178 в Украине на мероприятии подобного уровня.

Фото: Facebook.com

Техника пойдет по улицам на тралах или с применением резиновых накладок, чтобы не провоцировать жалобы на испорченный асфальт. Лишь на боевые машины пехоты (БМП) не будут надевать резиновые накладки, так как проезд данной техники не несет угрозы дорожному полотну.

В параде примут участие 4,5 тысячи украинских военных. Также, по словам министра обороны Степана Полторака, на параде будут присутствовать военные из 18 стран.

Фото: Минобороны

Высокопоставленные гости

На параде по случаю Дня независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, не назвав имени гостя. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби Сандерс анонсировала визит в Украину Джона Болтона. Так что на параде скорее всего будет именно он.

Также, согласно предварительной информации, на параде будут присутствовать посол США в Украине Мари Йованович и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента.

Кроме того, в праздничных мероприятиях примут участие министры обороны США, Турции, Польши, Румынии, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, также приедут в Киев заместители глав министерств обороны Великобритании и Канады.

Как репетируют парад

О первой репетиции парада, которая состоялась на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова, сообщило Министерство обороны 3 августа.

Фото: Минобороны

В репетиции пешей колонны приняли участие Национальная гвардия, ВСУ, СБУ, Госпогранслужба, другие ведомства, а также более 20 военных оркестров.

Фото: Минобороны

Известно, что впервые в этом году на параде пройдет коробка женщин-военнослужащих.

Фото: Минобороны

Первая репетиция военного парада ко Дню Независимости 2018 уже в центре Киева прошла 16 августа. Колонна из сотен военнослужащих прошла по Крещатику от Бессарабской площади до Европейской. Для этого пришлось ненадолго перекрыть движение транспорта.

Фото: Facebook

Еще две репетиции по расписанию прошли 18 и 20 августа, последняя – генеральная - назначена на 22 августа.

Во время репетиций практикуются и артиллерийские салюты с десятью залпами пушек по огневой позиции, расположенной на Трухановом острове.

В связи с подготовкой к празднованию 27-й годовщины независимости Украины в центре Киева власти ограничат или запретят до 22 августа. Вообще по центру Киева уже несколько дней невозможно проехать.

Скандал на репетиции военного парада

18 августа во время репетиции зенитная установка "Бук" въехала в здание бизнес-центра "Астарта" на Подоле.

Фото: Facebook

"Около 21:30 в Киеве одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием по ул. Ярославская. Пострадавших в результате столкновения нет, есть незначительные повреждения фасада здания", - сказано в сообщении Минобороны.

Фото: Facebook

Один из свидетелей происшествия сообщил, что перед моментом ДТП танк, ехавший перед зенитной установкой "Бук", чуть не наехал на него самого.

На видео, опубликованном журналистом Всеволодом Филимоненко, видно, что зенитная установка едет прямо в стену и не пытается повернуть или остановиться. На момент аварии возле здания находилось много прохожих, снимавших военную технику. После ЧП зенитную установку забрали на буксире.

Что говорят о параде в соцсетях

Блогеры активно реагируют на грядущий военный парад. Они размышляют о том, нужно ли такое мероприятие и зачем оно проводится.

Многие призывают не смотреть на траты, потому что проведение парада нужно для поднятия боевого духа украинцев.

Блогер Олег Пономарь пишет: "Наша армия и наши военные - наша гордость, наша любовь, наша защита. Будем смотреть парад, будем поддерживать нашу новую армию новой Украины, будем наблюдать как плющит от парада врагов".

Сын замминистра по делам оккупированных территорий Павел Тука говорит, что пробки ради парада можно и потерпеть:

"Сегодня 80% рабочего дня заняло стояние в пробках. Пыхтел, кряхтел, бурчал...

А потом вечером увидел парней марширующих и выкрикивающих "Слава Украине" и все как рукой сняло! Спасибо пацаны! За все спасибо!".

"Военный парад очень нужен. И на нем должна быть показана вся мощь державы. Это важнейшее пропагандистское мероприятие, особенно в условиях войны", - пишет военный обозреватель Денис Попович.

Однако среди претензий к параду - трата огромных средств на него.

"А чё за парад? Мы уже всех врагов победили ? Или я как налогоплательщик давал свое добро чтоб за мои ( наши ) деньги палили тысячи литров солярки ,перекрывали весь город и тд. Абсурдность парада очевидна...совок не умер в головах наших правителей", - пишет киевский предприниматель Андрей Чудовский.

Юрист Андрей Портнов говорит о легкомысленности властей: "Ради какой цели нужно в нищей стране проводить такие опасные и дорогие репетиции и парады, перекрывать город, тратить колоссальные финансовые и трудовые ресурсы, после чего перекладывать асфальт, проводить ремонт улиц и восстанавливать бизнес-центры?

Вы русским что-то показываете или сами себе хвастаетесь? Так сфотографируете своего главного начальника, скачущего на новом танке или летящего сверху на ракете.

Вы должны в буквальном смысле собирать и сохранять каждую копейку, а не блефовать, хвастаться, красоваться и показывать на парадах свои тупые морды, копируя советские традиции езды вдоль Мавзолея и выкрикивания односложных и спорных лозунгов.

Никакой парад не добавит вам уже ни сотой процента".

Экс-депутат, адвокат Елена Лукаш говорит о том, зачем проводится парад: " Надеюсь, что все понимают, что запланированный парад, ради которого: маринуют презирающих королька военных, согнали перекрашенную советскую технику, добивают уставший киевский асфальт, создают пробки и даже столкновения со зданиями, тратят ваши налоги... проводится только для рекламного ролика и старта избирательной кампании Порошенко?

Подозрительно долго вымирающие украинцы - добро пожаловать в кадр. И пусть никто не пострадает".

Волонтер Юрий Касьянов пишет: "Красочный парад от нынешних феодалов населению - это то же самое ведро водки, которое выставляли власть имущие своим крепостным по праздникам двести лет назад. Обезболивающее, но не излечивающее. А наутро обязательно будет болеть голова".

Также Касьянов напомнил, что в США парад из-за дороговизны отменили:

"США перенесли военный парад на 2019 год. Конгрессмен Джим Макгуверн заявил, что это "абсурдная трата денег". И вот же как получается: богатые Штаты отменили парад, чтобы сэкономить 90 млн долларов, и 250 - выделить Украине в качестве военной помощи. А бедная Украина, получающая помощь от богатой Америки, свой парад проводит. Во время войны, когда каждая копейка военного бюджета на счету. Абсурд в квадрате. Нет. В кубе".

Журналист Александр Дубинский говорит о том, что техника для парада - морально устарела. "Посмотрел фото разных авторов с репетиции парада на День независимости. Не совсем понимаю, чем вообще мы собираемся хвастаться? Недоработанными САУ "Богдана"? Танками Т64, снятыми с производства в 87 году? 1 существующим Т84 (Оплот) и 1 существующим Т84 (Ятаган)?

Что демонстрируем? Куда ушли деньги, которые мы 4.5 года платим в качестве военного сбора? В этом случае, на параде будет вполне достаточно Bentley Bentayga Пашинского. Это самое высокотехнологичное достижение военной промышленности за годы войны".

Блогер Денис Гороховский назвал шествие на День Независимости "последним парадом Порошенко" - имея в виду, что следующий парад будет принимать уже другой президент Украины.

Журналистка Мария Барановская посетовала на поломанный после репетиции парада асфальт.

Испытываю смешанные чувства... И среди них - об угробленном асфальте. Впрочем, о чём сожалеть после того, что сделали с асфальтом на киевских дорогах недавние тропические ливни. Згорів сарай - гори і хата".

Журналист Денис Попович решил потролить тех, кто жалуется на сломанный асфальт. Он переиначил известное стихотворение Ивана Франко в связи с грядущим парадом: "Посвящается соотечественникам, которых беспокоит состояние асфальтового покрытия на Крещатике, после прохождения военной техники по случаю Дня Независимости.

Ломайте тот асфальт!

Пусть ни жар, ни холод

Не остановят Вас.

Снесите и дождь, и жару, и голод.

Потому вам назначено

Асфальт этот сломать..."