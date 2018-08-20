Ключевым событием, положительно повлиявшим на имидж Украины, является проведение Украиной чемпионата по футболу Евро-2012. Так читает 23% украинцев, опрошенных компанией в сфере маркетинговых исследований Kantar TNS в июле 2018 года, пишет "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, 21% респондентов назвали Евромайдан 2014 года наиболее положительным для имиджа Украины событием за последние 25 лет. Майдан 2004 года таковым считают 4% опрошенных.

По мнению 15% украинцев, наиболее положительно на имидж Украины повлияло проведение песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году, для 6% таким событием было "Евровидение" 2005 года, а для 7% - принятие Конституции в 1996 году.

Обретение Украиной независимости считает наиболее положительным для имиджа Украины событием 0,2% опрошенных.

В то же время 21% респондентов не ответили на данный вопрос.

В ходе исследования было опрошено 2500 респондентов со всей Украины.

Ранее "Страна" писала, как Украина прошла путь от 1991 года до Майдана и эпохи потрясений.

Также экс-руководство НСК "Олимпийский" обвиняют в крупных хищениях во время подготовки к Евро-2012.