Киевский окружной административный суд сегодня, 20 августа, отказал нардепу от партии "За жизнь" Вадиму Рабиновичу по его иску к компаниям нардепа от Оппозиционного блока Сергея Левочкина и его семьи о спецконфискации их активов.

Об этом говорится в решении суда, которое имеется в распоряжении "Украинских новостей".

В документе отмечается, что никаких оснований для ареста и конфискации активов компаний Левочкиных нет, а у Вадима Рабиновича нет полномочий обращаться в суд и другие правоохранительные органы от имени государства и народа Украины, при этом права и интересы самого Рабиновича не нарушены.

В мае Рабинович заявил, что украинский суд принял к рассмотрению его иск к компаниям Левочкиных о спецконфискации их активов, якобы на основании решения французского суда, где нардеп выступал от имени государства Украина.

Однако, ранее "Страна" сообщала, что нардеп Рабинович проиграл во Франции суд против Левочкина и потерял 500 000 евро. В июле этого года суд также установил присвоение Рабиновичем полномочий действовать от имени государства Украина. Французский суд взыскал с Рабиновича судебные издержки и платежи. Суд также определил возмещение компаниям Левочкиных, которое должен выплатить Вадим Рабинович. Выигравшие дело адвокаты Левочкина назвали иски фейковыми, а Рабиновича - политиком, который для пиара злонамеренно использует правосудие в юрисдикциях разных стран.

Напомним, скандал между бывшими однопартийцами из Оппоблока Рабиновичем и Левочкиным начался с истории с якобы покупкой Вадимом Рабиновичем земли на острове в Карибском море. Блогер Дмитрий Палагнюк выложил сюжет французского телевидения, где видно как народный депутат Вадим Рабинович торгуется с продавцом земли на острове Сен-Барт, сбивая цену на участок с 12 миллионов евро до 10 миллионов, а потом ударяя по рукам.

В ответ на это видео Рабинович заявил, что "покупал" он землю как бы в шутку. Также он обвинил в распространении видео нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина и заявил, что уже написал заявление в НАБУ и СБУ с требованием проверить информацию о недвижимости Леовчкина во Франции (к слову, дом во Франции нардеп уже второй год указывает в своей декларации). Это заявление Рабиновича вызвало информационный взрыв. В "Оппозиционном блоке" в ответ назвали его "доносчиком-стукачом" и обвинили работе на власть. После этого начались судебные тяжбы.