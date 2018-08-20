В Харькове школьник проспорил желание и надругался над мемориальной плитой в память о 19 расстрелянных пленных солдат во время Второй Мировой. Об этом сообщается в группе Харьков 1654 в Facebook. Там же опубликовано видео, на котором запечатлен акт вандализма.

"На Салтовском Шоссе есть мемориальная плита памяти расстрелянным 19 пленным солдатам во время Второй мировой войны. Школьник, проспорив желание, забрался на плиту и помочился", - говорится в сообщении в соцсети.

Любопытно, что за кадром слышно голос девушки. Судя по ее фразам, подросток воплощал с вершины плиты именно ее желание.

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