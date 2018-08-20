Специалисты Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) нашли нарушения в электронных декларациях генпрокурора Юрия Луценко за 2015-2017 годы. Об этом говорится в решениях о результатах полных проверок деклараций генпрокурора, пишут "Украинские новости".

В частности в декларациях за 2015 и 2016 годы Луценко не указал право собственности на товарные знаки "Народная самооборона" и "Победим Народная Самооборона". В декларациях за 2016 и 2017 годы генпрокурор не указал право собственности на торговый знак "Бел Фам" у его жены Ирины.

Также Луценко не указал 16,9 тыс. гривен дохода супруги в качестве гарантийной замены от "Автомобильного дома Украина - Мерседес Бенц". Согласно пояснениям генпрокура, он не считает доходом стоимость товара, на которую заменили запасные части и материалы в автомобиле, поскольку денежная компенсация не осуществлялась.

Кроме того, в декларациях неверно указана площадь недвижимости супруги: земельного участка в Ривненской области (775 вместо 776 кв. м) и салона красоты в Киеве (92,2 вместо 90,1 кв. м).

Выявленные нарушения не дают оснований для привлечения Луценко к уголовной и административной ответственности. Теперь он должен будет подать исправленные декларации.

Ранее "Страна" сообщала, что НАПК не успело проверить декларации Порошенко, министров и других топ-чиновников.

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