Форвард сборной Украины и экс-игрок Днепра, Евгений Селезнев, который сейчас выступает за турецкий клуб Акхисар "отличился" неспортивным поведением в матче чемпионата Турции против Ризеспора.

Наш легионер исподтишка плюнул в игрока соперника, и этот момент прошел мимо внимания главного арбитра встречи. Однако оплеванный не стал терпеть, и обратился к судьям с просьбой посмотреть запись момента при помощи системы VAR.

Главный судья матча остановил игру и после просмотра эпизода показал Евгению Селезневу прямую красную карточку, сообщает Habernews.

Момент, когда Селезнев плюет в соперника, фото: habernews.org

А встреча Акхисара и Ризеспора завершилась в итоге со счетом 1 - 1.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Евгений Селезнев помог Акхисару обыграть Галатасарай в Суперкубке Турции.