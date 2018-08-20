Киевская городская государственная администрация намерена потребовать компенсацию за повреждение дорожного покрытия на улице Антоновича после ливня, который накрыл столицу 18 августа, с компании, которая выполняет работы по прокладке коммуникационных сетей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Украинские новости.

"Юристы КГГА рассмотрят эту ситуацию и определят сумму компенсации за повреждение дорожного покрытия с компании подрядчика", - сказал он.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, во время выполнения работ по прокладке коммуникационных сетей около новостройки на улице Антоновича, 44, подрядчик не выполнил в должной мере работы по отводу воды, и из-за этого поток воды во время ливня попал в котлован и вымыл землю под дорожным покрытием.

Из-за этого под асфальтом образовались пустоты, что привело к обрушению асфальта на различных участках дороги.

Кличко поручил профильным службам КГГА провести анализ всех участков, которые могут быть подвержены подобным разрушениям во время дождя и провести экспертизу повреждений на улице Антоновича.

Ранее "Страна" писала о том, что после потопа на провалившейся улице Антоновича высадился "десант" киевских чиновников.

Также мы сообщали, что Кличко объяснил потопы в Киеве сложным рельефом местности.