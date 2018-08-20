В среду, 22 августа, киевское Динамо, на выезде проведет первый матч плеф-офф Лиги чемпионов против голландского Аякса.

В УЕФА назначили французскую судейскую бригаду на этот поединок, передает портал Dynamo.kiev.ua.

Главным арбитром встречи стал 36-летний Клеман Тюрпен. Топ-матчи он обслуживает с 2010 года и уже пять раз встречался с украинцами.

В октябре 2012 года он обслуживал матч отбора ЧМ, в котором "сине-желтые" сыграли в гостях вничью с Молдовой (0 -0). Также в его активе игра групповой стадии Лиги Европы-2013/2014 "Тун" - "Динамо" (0 - 2) и поединок Германия U-21 - Украина U-21 (2010, 2 - 1).

В августе 2016 года Тюрпен судил стартовый матч сборной Украины в отборе ЧМ-2018 против Исландии (1 - 1). Наконец, в октябре того же года он работал на игре Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" (1:0), в котором показал 6 "желточек" гостям против 1 у хозяев.

Ассистенты арбитра - Николя Дано и Кирилл Грингуар. Дополнительные ассистенты арбитра - Рудди Буке и Николя Ренвиль. Четвертый арбитр Гийом Дебар. Наблюдатель УЕФА - Леван Паниашвили (Грузия), делегат УЕФА - Гейр Шорштейнссон (Исландия).

Ранее "Страна" сообщала, что Лучшим игроком 5 тура в УПЛ назвали полузащитника Динамо.