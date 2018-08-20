Суд в России признал виновным украинца Романа Терновского, которого задержали в прошлом году в Ростовской области, в участии в экстремистской организации и приговорил его к двум годам и 3 месяцам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Российский суд признал Терновского виновным в соответствии с ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации) Уголовного кодекса России.

Он будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. "Приговор вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что в 2015-2016 годах на территории Украины Терновский "занимался организацией изготовления и распространения атрибутики с символикой "Правого сектора", а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов Российской Федерации".

В частности, он якобы участвовал в блокировке проезда грузовиков из России в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) в феврале 2016 года, препятствовал проведения Дня России в российском Генконсульстве в Харькове, а также распространял в сети интернет информацию о деятельности "Правого сектора".

Ранее "Страна" сообщала, что в России заявили о задержании члена "Правого сектора" за экстремизм.