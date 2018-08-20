Под Киевом в селе Гнедин полицейские задержали 33-летнего ранее судимого вора в законе Дато Агджабединского. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

Как уточняют в полиции, иностранец снимал в этм населенном пункте дом за 900 евро в месяц и проживал с телохранителем.

Мужчину уже задерживали в мае текущего года, однако, несмотря на запрет въезда на территорию Украины на протяжении 3-х лет, он нелегально вернулся.

Фото: kv.npu.gov.ua

На этот раз его задержали в рамках проведения операции "Мигрант" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

Во время неотложного обыска по месту его временного проживания полицейские обнаружили и изъяли пистолет Макарова, патроны к нему и два паспорта, которые сейчас направлены на экспертизу.

В отношении задержанного составлены соответствующие документы, в частности протокол об административном правонарушении. Его поместили в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся на территории Украины. Решается вопрос о выдворении его за пределы территории страны.

Также следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Ранее "Страна" писала о том, что задержанного на популярном курорте вора в законе Дато Агжабединского выдворили из Украины повторно.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали вора в законе по прозвищу Хидир.