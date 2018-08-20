После завершения матчей пятого тура чемпионата Украины по футболу, в УПЛ назвали лучшего игрока. Им стал полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который забил единственный и победный мяч в ворота Александрии.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

"УПЛ, опросив специалистов, которые входят в наш экспертный совет, определила лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах 5 тура чемпионата УПЛ. По итогам голосования победу одержал полузащитник Динамо Виктор Цыганков, который в матче с Александрией забил единственный мяч. Он на один балл опередил нападающего Ворсклы Владислава Кулача", - уточнили в пресс-службе УПЛ.

В состав экспертного совета вошли Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Артур Валерко, Виктор Грачев и Александр Денисов.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Динамо просит фанов поддержать команду в Голландии против Аякса. В Киеве билеты продаваться не будут.