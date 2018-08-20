59-летний мужчина, устроивший стрельбу возле горсовета Харькова и убивший патрульного полицейского, был пьян. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области Олег Бех, пишет Интерфакс-Украина.

"Предварительно в крови стрелявшего найдено более 2 промилле алкоголя (около 500 грамм водки - Прим. Ред.)", - сказал он на брифинге в понедельник в Харькове.

По его словам, личность стрелявшего пока точно не установлена, проверяется версия о том, что это местный житель, 1959 г.р., ранее не привлекался к уголовной ответственности. Следствие уверено, что стрелявший был один, сообщников у него не было.

Бех также сообщил, что на месте происшествия найдены два стартовых пистолета, переделанные под боевые, и 26 гильз. Предварительно установлено, что патроны не боевые, а сделаны кустарным способом.

Кроме того, мужчина также стрелял в легковушку Škoda с ребенком. "Мужчина стрелял в двери горсовета. Он вернулся к указанному транспортному средству и начал кричать, чтобы они уехали. Машина ждала зеленого света светофора. Нападающий начал стрельбу по машине, люди пытались поехать и стали за перекрестком, поскольку повредили колесо. Установлено, что в автомобиле, в который стрелял нападающий, было двое взрослых и ребенок", – приводит слова Беха 112.ua.

В свою очередь, замначальника ГУ Нацполиции в области Сергей Чиж сообщил, что выдвинут ряд версий произошедшего: убийство из хулиганских побуждений, убийство из личной неприязни к горсовету, руководству горсовета и охранной структуре, убийство из желания привлечь внимание к своей персоне.

Чиж указал, что изъяты записи с камер видеонаблюдения в горсовете и прилегающих админзданий, магазинов. В суд направлены ходатайства о проведении более 30 экспертиз.

Открыто три уголовных производства. Одно по статье 348 - убийство работника правоохранительного органа (наказание от 9 до 15 лет или пожизненное - Прим. Ред.), второе - покушение на убийство двух и более (правоохранителей) - ч. 2 ст. 115 УК (наказание от 10 до 15 лет или пожизненное - Прим. Ред.) и ч 2. ст. 115 УК - дело по выстрелам по автомобилю Škoda".

Ранее "Страна" сообщала, что полиция просит помочь опознать стрелка, который ночью устроил перестрелку под мэрией Харькова.

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