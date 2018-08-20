Тяжело раненый во время стрельбы под мэрией Харькова охранник горсовета Геннадий М., находится на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает заместитель главврача больницы скорой и неотложной помощи Андрея Козаченко, пишет NewsRoom.

"Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии и мы пока не беремся делать прогнозы о его шансах на выздоровление", - отметил Козаченко.

По словам медика, сегодня ночью к ним доставили двоих пострадавших. Полицейский получил множественные ранения и фактически находился в состоянии клинической смерти. Спасти заместителя командира роты патрульных не удалось. Что же касается второго пациента, то у мужчины 1970 года рождения было проникающее огнестрельное ранение в спину. Врачи оперировали его всю ночь.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция просит помочь опознать стрелка, который ночью устроил перестрелку под мэрией Харькова.

Также читайте все подробности ночного штурма в Харькове.