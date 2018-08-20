Получившая накануне диплом артиллериста нардеп Татьяна Черновол высказала в соцсети недоумение по поводу критики в ее адрес от тех, кто не оценил ее военные достижения.

В своем посте Татьяна сетует на то, что ее "оплевали в соцсетях и сделали очень больно именно в тот момент, когда она была счастлива и гордилась собой".

"Кстати? эта история с моей присягой гораздо глубже. Ранее получить офицера запаса - это был легальный путь откосить от армии. У нас государство получало сотни тысяч офицеров запаса, а когда началась война и армия нуждалась в офицерах, оказалось, что закон запрещает их призвать. Это было практически невозможно, но мне удалось провести норму призыва офицера запаса. Офицер запаса перестал быть фейковым, он стал единицей обороноспособности страны. Теперь военная кафедра - это не путь откосить.

Уже после принятия этой нормы я сама пошла на военную кафедру. Не до, а после. Я не пиарилась, вы все даже не знали, что я получаю образование", - пишет в соцсети нардеп и подчеркивает, что военную форму она купила в "обычном военторге на вокзале" ... и я хоть убей не понимаю, что я сделала плохого. Мне, Мартин Брест, вы сделали действительно очень больно.

"Может вы подскажете, как жить, если ты все душу вкладываешь в дело в достижение хоть маленького государственного интереса и чтобы ты не достигла, чтобы не сделала - все равно оплюют, все равно бочку ненависти выльют. Что бы я ни сделала ... как жить в этом?" - пожаловалась Татьяна Черновол.

Скриншот: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что картину с обнаженной Черновол в окружении Турчинова с Пашинским купил за $3200 бизнесмен из Харькова.

Также мы сообщали, что эпичное фото с Татьяной Черновол в Раде сделали похожим на картину Мунка, аниме и акварель.