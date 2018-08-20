В среду, 22 августа, киевское Динамо проведет первый матч плей-офф Лиги чемпионов против Аякса. Игра пройдет в Амстердаме, и в Киеве билеты на нее продаваться не будут. Также в столице Украины невозможно и забронировать билеты на этот поединок.

Поэтому пресс-служба "бело-синих" выпустила памятку для украинских болельщиков о том, как попасть на матч и призвала их поддержать команду в Голландии.

"Болельщикам киевского Динамо выделены секторы № 416, №417 "Йохан Кройф Арены". Проход к секторам будет осуществляться через вход "К".

Приобрести билеты можно будет в Амстердаме в гостевой кассе стадиона возле сектора №416. Касса будет работать исключительно в день матча с 17:00 до 21:00 по местному времени. Цена билета - 27,50 евро.

При себе необходимо иметь удостоверение личности на каждого посетителя матча, а также необходимую сумму в валюте. Вход на матч будет осуществляться при наличии у болельщика билета и удостоверения личности", - разъяснили в пресс-службе Динамо.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо минимально обыграло Александрию и вернулось на первое место в чемпионате Украины.