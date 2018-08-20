Полиция просит граждан помочь установить личность мужчины, который минувшей ночью открыл стрельбу в горсовете Харькова и подстрелил двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что на вид нападающему примерно 40-45 лет. Рост - 165-170 см, среднего телосложения. У него темно-русые, коротко стриженые волосы, имеются лобные залысины.

"Был одет в синюю джинсовую куртку, футболку синего цвета, черные брюки в стиле "милитари", черные спортивные замшевые кроссовки, серую кепку", - сообщили в полиции.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный мужчина ворвался в горсовет Харькова и устроил стрельбу. В результате были ранены два человека - охранник горсовета и полицейский. Сам злоумышленник был застрелен правоохранителями. Раненый 29-летний полицейский Дмитрий Кириенко скончался в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как неизвестный стрелок открыл огонь возле мэрии в Харькове.

Также мы сообщали, что у напавшего на мэрию Харькова стрелка было два пистолета и запасные магазины.