В Одессе местный житель сбывал оружие и боеприпасы, подыскивая клиентов через тематические интернет-форумы. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Силовики задержали злоумышленника на при попытке реализации 400 граммов пластида, двух электродетонаторов, гранаты Ф-1 с запалом и 39 патронов калибра 7,62 мм. Откуда у него был весь этот арсенал, в сообщении не указывается.

Фото: ssu.gov.ua

В ходе следственных действий у задержанного изъяли из обустроенного им схрона еще два гранатомета РПГ-22, противопехотную мину МОН-50, десяток ТШ-200 и ТШ-400, 600 граммов пластида, четыре взрывателя и самодельное взрывное устройство.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в школе под Одессой девочка одаривала одноклассников боевыми патронами.

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