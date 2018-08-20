20 августа исполняется пятьдесят лет операции "Дунай" - вводу советских войск в Чехословакию. Она знаменовала собой конец "Пражской весны" - попытки ослабить власть коммунистов и влияние СССР в стране.

Интересно, что лоббировали, разрабатывали и проводили военную операцию против чехословацкого руководства выходцы из советской Украины.

"Страна" вспоминает, как Советский Союз и другие страны Варшавского договора подавляли революцию в Чехословакии.

Пражская весна

Вводу войск предшествовал процесс под романтическим названием "Пражская весна". Его открытая фаза началась в январе 1968 года - с избранием первым секретарем ЦК Компартии Чехословакии Александра Дубчека.

Это была настоящая "революция сверху" - ибо ничто в чехословацком обществе не напоминало тогда о социальном взрыве. Дубчек - словак по происхождению - начал воплощать программу по либерализации в стране.

Впрочем, начались демократические преобразования в Чехословакии еще раньше. Причем под патронатом тогдашнего генсека СССР Леонида Брежнева. В стране еще до прихода Дубчека была ослаблена цензура и проводилась реформа децентрализации экономического планирования - похожая на ту, которую делал в Советском Союзе глава Совмина Алексей Косыгин.

Леонид Ильич Брежнев и Александр Дубчек в июле 1968 года. Фото: radio.cz

Тем не менее именно под руководством Дубчека Компартия Чехословацкой республики сделала то, что в конце 80-х начала воплощать и КПСС: вводить идейный плюрализм, многопартийность, свободу собраний, передвижения и слова (ослаблялся госконтроль над СМИ).

Дубчек также лоббировал усиление федеративного строя страны и предоставление Чехии и Словакии больше полномочий.

При этом новый реформатор не покушался на социализм, мечтая придать ему лишь "человеческое лицо". Не шла речь также о выходе из Варшавского договора (по крайней мере публично об этом не говорилось).

Впрочем, запущенный процесс демократизации, так как же и 20 лет спустя в Советском Союзе быстро вышел из под контроля властей.

Получившие свободу газеты пестрели довольно смелыми карикатурами не только на Брежнева, который тогда был генсеком КПСС, но и на глав других стран Варшавского договора. Устои соцлагеря беспощадно высмеивались.

Брежнев и Дубчек. Фото: cienciahistorica.com

Подобные настроения вызвали резкое недовольство в Москве, где не поверили в заверения чехословаков - мол, мы с вами, только будем чуть более демократичными. В Москве процесс либерализации Праги расценили как антисоветский проект западных спецслужб, направленный на выход ЧССР из Варшавского договора.

Хотя в начале на назначение Дубчека в СССР смотрели благосклонно. Тем более, что словацкая часть страны была возмущена поведением предыдущего генсека и президента Антонина Новотного, который недолюбливал словаков и позволял в их адрес грубые высказывания. Назначением словака Дубчека и чехи, и Кремль намеревались успокоить словацкую часть страны.

Кроме того Дубчек прошел надлежащий, казалось бы, кадровый отбор: закончил Высшую партийную школу КПСС в Москве. Поэтому ничто не предвещало "бунта на корабле".

Варшавское лето

По мере углубления "пражской весны" в Организации Варшавского договора усиливалась тревога.

В первую очередь в набат било коммунистическое руководство Польши, Венгрии, ГДР, где требовали от Москвы решительных действий. Они боялись, что пожар "демократизации" перекинется и на их страны.

В мае была последняя попытка договориться с Дубчеком. Брежнев лично встретился с ним. Но встреча результатов не принесла. После чего в Кремле пришли к выводу, что лидер ЧССР либо не контролирует ситуацию, либо просто обманывает Советский Союз.

Окончательное решение о вводе войск было принято 18 августа 1968 года на встрече руководителей СССР, Польши, Венгрии и ГДР. Это было уже третье за поствоенную историю подавление восстания в странах-сателлитах Советского Союза. В 1953 году войска подавили протесты в Восточном Берлине, в 1956 - антисоветский бунт в Венгрии.

20 августа началась операция "Дунай". Приказ отдали поздно вечером. И в течение ночи войска СССР, Польши, Венрии, Болгарии и ГДР были введены в Чехословакию через 18 участков границы. Объединенная группировка составляла полмиллиона солдат и пять тысяч единиц бронетехники. Основную часть дал СССР, на втором месте - Польша.

Советские танки Т-55 с "полосами вторжения" во время операции «Дунай», 1968 год. Фото: wikipedia.org

Интересно, что во время инструктажа командирам предписывалось не вступать в боевой контакт с войсками НАТО, если таковые встретятся на пути. Это говорит о том, что советское руководство рассматривало возможность вторжения западных армий в Чехословакию.

Демонстрация в Праге. Фото: praga-praha.ru

Войска Варшавского договора за считанные часы поставили под контроль ключевые точки во всех крупных городах Чехословакии. Особое внимание уделялось западной границе ЧССР - видимо, действительно ждали вторжения. До 10 утра были блокированы и заняты все правительственные здания. Из них сотрудники КГБ и их чехословацкие коллеги вывели Дубчека и других руководителей страны, отвезли на аэродром и доставили в СССР.

Демонстрация в Праге против оккупации. Фото: praga-praha.ru

Армия Чехословакии не сопротивлялась. Население также почти не мешало движению войск, хотя на улицах собирались митинги и были попытки не пропустить военную технику. Компартия ЧС призвала людей не сопротивляться и не допустить кровопролития.

Хотя столкновения были. В Чехии сегодня говорят о ста погибших гражданских и 12 - военных со стороны армии вторжения.

Чехи пытались стыдить советских солдат, призывая их возвращаться домой.

Демонстрация в Хельсинки против ввода войск в Чехословакию. Фото: praga-praha.ru

Окончание вторжения

В Москве после нескольких дней переговоров Дубчек и другие чехословацкие функционеры подписали Московский протокол, который позволил СССР не выводить войска из ЧССР до нормализации отношений между странами.

Кроме того, было, судя по всему, принято решение об отставке Дубчека. Впрочем, он ушел со своего поста не сразу, а уже в 1969 году, после переизбрания. Его место занял один из лидеров чехословацкого Сопротивления времен войны Густав Гусак.

Большая часть войск была выведена уже в сентябре 1968 года. Но определенный контингент оставался в Чехословакии до распада СССР.

Чехословакия, август 1968 года. Фото: svoboda.org

Операцию в ЧССР Запад использовал в холодной войне против Москвы. Тем более она пришлась очень кстати, чтобы переключить внимание мировой общественности с кровопролитное бойни во Вьетнаме, где завязли американцы.

Впрочем, о реальном участии западных спецслужб в "Пражской весне" объективных данных нет - хотя в современной России говорят об этом, как одном из определяющих факторов вторжения.

С другой стороны центробежные тенденции в соцлагере были очевидны и без "руки Вашингтона". Восточная Европа была ближе к Западу и видела, что уровень жизни в "побежденной" ФРГ была несоизмеримо выше, чем в той же Чехословакии. Это не могло не вызывать желания "бежать от Москвы".

В целом, подавление "пражской весны" оказало сильное деморализующее влияние на страны соцлагеря. Было наглядно показано, что Москва не намерена давать возможности реформировать социалистический строй.

Именно после 68 года началось массовое диссидентское движение в Советском Союзе.

Впрочем, самой Чехословакии, а также соседней Венгрии, Москва все же дала возможность провести экономическую либерализацию, что позволило значительно поднять уровень жизни людей.

Это обеспечило видимую лояльность населения. Но только видимую. На самом деле память о вторжении была слишком сильна и вызывало у чехов чувство национального унижения. И, как только Москва ослабила хватку, в 1989 году коммунистический режим был свергнут.

Украинцы и "Пражская весна"

Накануне 50-летия оккупации Чехословакии современные чешские коммунисты, которые присутствуют в парламенте страны, обвинили во вторжении... Украину.

Лидер Коммунистической партии Чехии и Моравии заявил, что Украина несет большую, чем Россия, ответственность за ввод советских войск в Чехословакию 50 лет назад и за подавление Пражской весны.

В интервью британской газете The Guardian Войтех Филип посетовал на "фальсификации", которые, по его мнению, имеют место при нынешней оценке событий 1968 года. Он, в частности, указал на то, что многие возлагают ответственность за советское вторжение на Россию и русских, в то время как, по словам лидера чешских коммунистов, большую часть членов Политбюро ЦК КПСС, принимавшего решение о вводе войск, составляли украинцы.

Войтех Филип. Фото: eadaily.com

"Брежнев был с Украины" – сказал, в частности, Филип. Также, по его словам, "главной силой армии вторжения были украинцы".

По словам чешского коммуниста, в Политбюро в 1968 году был только один русский, и он выступал против ввода войск в Чехословакию. Кого именно Филип имел в виду – неясно.

Отметим, что членами Политбюро ЦК КПСС в 1968 году были 11 человек. Из них уроженцами Украины (в границах Украинской ССР) были только трое – Петр Шелест, Николай Подгорный и Брежнев. Шесть членов тогдашнего Политбюро родились на нынешней территории России.

При этом чешский коммунист прав в том, что тот же Петр Шелест - первый секретарь ЦК КПУ, а значит и руководитель советской Украины - был одним из главных лоббистов военного решения вопроса.

Информацию Филипа расширил украинский политолог и историк Константин Бондаренко. Он назвал и других уроженцев Украины, которые непосредственно занимались вопросами оккупации Чехословакии.

Политическое решение о вводе войск в Чехословакию принимали генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (украинец из Днепродзержинска) и председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный (украинец с Полтавщины). Министром обороны СССР в это время был украинец, маршал Советского Союза Андрей Гречко.

Непосредственно руководили операцией украинец из Хмельницкой генерал армии Иван Павловский, командующий группой радянськх войск в Германии, украинец с Кировоградщины, маршал Советского Союза Петр Кошевой и один белорус, командующий Объединенными Вооруженными Силами стран Варшавского Договора маршал Иван Якубовский.

Группа советских войск в Германии в то время формировалась на 2/3 из военнослужащих, призванных из Украины и Беларуси. Во вторжении участвовали тринадцатого и тридцать восьмой армии Прикарпатского военного округа и четырнадцатый воздушная армия Одесского военного округа. Для выполнения боевой задачи было специально сформирован Прикарпатский фронт.

Арестованных Александра Дубчека, Олдржиха Черника, Йозефа Смрковский и других деятелей перевезли на дачу в Сколевском районе Львовской области (только потом, через несколько дней, в Москву).

"Кажется, этого больше чем достаточно, чтобы доказать: Прагу в 1968 году брали штурмом украинцы", - пишет политолог.