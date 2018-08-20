Государственная погранслужба Украины усилит меры безопастности на госгранице в период празднования Дня государственного флага и 27-й годовщины Дня Независимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме пунктов пропуска на государственной границе, меры по обеспечению безопасности и порядка будут осуществляться в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях и на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Пограничники будут постоянно проводить мониторинг оперативной ситуации и учитывать все возможные вызовы, прежде всего, террористические угрозы. Для этого все направления границы усилят дополнительными нарядами. Во время передвижения людей и транспортных средств будет проводиться детальный осмотр. Кроме того, к проверке будут активно привлекать кинологов со служебными собаками для выявления незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ. Также будет осуществляться тщательная проверка документов лиц и транспортных средств вблизи границы и др.

В погранведомстве также отметили, что для предотвращения и недопущения провокаций пограничники будут взаимодействовать с Национальной полицией, Национальной гвардией, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Службой безопасности Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что в Госпогранслужбе назвали "фантастикой" очереди в Крым, о которых пишут в соцсетях.

Также мы сообщали, что под Сумами пограничники обстреляли машину из России.